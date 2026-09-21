Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 21 al 27 settembre

A Messina proseguono i controlli della Polizia Municipale finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e alla verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. La pianificazione predisposta dal Comando riguarda la settimana compresa tra il 21 e il 27 settembre 2026 e prevede l’impiego di Autovelox, Scout e Guardium.

Le verifiche sulla velocità saranno effettuate nelle località individuate dal Decreto Prefettizio. L’Autovelox sarà operativo lungo la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina. Sulla S.S. 113 i controlli interesseranno invece S. Saba, Spartà e Mortelle. Ulteriori postazioni sono previste in via Circuito a Torre Faro, lungo via Consolare Pompea e sul viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente saranno utilizzati i dispositivi Scout e Guardium per individuare le violazioni relative ai divieti di sosta. Le attività riguarderanno corso Cavour, piazza Duomo nell’area dell’isola pedonale, corso Garibaldi, via C. Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia Municipale richiama gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni sulla sosta. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai veicoli lasciati in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

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