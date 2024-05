Lotta contro l’emicrania, l’iniziativa del Policlinico di Messina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina si unisce all’iniziativa della Fondazione Onda ETS, aderendo alla Settimana Nazionale dedicata al mal di testa. Il 27 Maggio, il centro cefalee dell’AOU “G. Martino” di Messina, situato al primo piano del Padiglione H, accoglierà coloro che convivono con questa patologia, offrendo visite, consulenze e colloqui gratuiti.

Le attività si svolgeranno dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30. È necessario prenotare chiamando il numero 090-2212793, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00. Il centro regionale di riferimento, guidato dal prof. Massimo Autunno e incardinato nell’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari diretta dal Prof. Carmelo Rodolico, offre supporto specialistico.

L’emicrania, patologia cronica che colpisce il 12% degli adulti globali, rappresenta un grave problema di salute pubblica, con una prevalenza maggiore nelle donne. Nonostante la sua rilevanza, spesso viene sottovalutata, e l’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sulla necessità di un riconoscimento precoce e un accesso tempestivo alle cure.

“Promuovendo questo Open day per il secondo anno, ci poniamo l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo