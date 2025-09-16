Convegno all’antiquarium sul sito archeologico di Gioiosa Guardia

All’Antiquarium comunale di Gioiosa Marea si è svolto il convegno “L’insediamento antico di Gioiosa Guardia. Verso un progetto di ricerca e valorizzazione”, promosso da Italia Nostra Presidio Nebrodi con il patrocinio del Comune e del Parco Archeologico di Tindari. L’iniziativa ha concluso un anno di attività dedicate alla valorizzazione del sito di Gioiosa Guardia nell’ambito del progetto nazionale “Minore: Un Faro sul Patrimonio Culturale”, che ha coinvolto scuole, associazioni e cittadini attraverso passeggiate patrimoniali, mappature e azioni di recupero.

Il sindaco Tindara La Galia ha ricordato l’impegno dell’amministrazione per migliorare l’accesso al sito, mentre il direttore del Parco Archeologico di Tindari, Giuseppe Natoli, ha sottolineato il valore dell’apertura dei nuovi spazi dell’Antiquarium. Angela Pipitò, responsabile di Italia Nostra Presidio Nebrodi, ha illustrato i risultati ottenuti con l’attività dei volontari.

A coordinare i lavori è stato l’archeologo Michele Fasolo, che ha evidenziato la necessità di considerare il paesaggio come campo di relazioni e non semplice insieme di elementi fisici. «Dal confronto con il paesaggio che si lacera — ha affermato — può nascere una nuova stagione della grande politica, quella che parte dalla visione, dal rigore, dal coraggio morale».

Sono seguite relazioni scientifiche con i contributi del prof. Aurelio Burgio (Università di Palermo), del dott. Stefano De Nisi (Università del Salento) e dell’architetto Andrea Di Santo, che hanno presentato nuove prospettive di ricerca e strumenti tecnologici per la documentazione archeologica.

Tra gli interventi, Domenico Targia ha richiamato la necessità di sinergie istituzionali, Antonino Saggio ha collegato le ricerche a nuove forme di linguaggio e trasmissione, Vanni Giuffré ha sottolineato la responsabilità civile della bellezza, mentre Enza Mola e Basilio Segreto hanno posto l’accento sulla tutela diffusa e sul sostegno normativo. A chiudere, Guglielmo Maneri ha ribadito la visione di Gioiosa Guardia come luogo da abitare e non solo da visitare.

