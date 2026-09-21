Aggressione al Pronto Soccorso del San Marco, quattro persone ferite

Una violenta aggressione si è verificata nella tarda serata del 20 settembre nell’area Triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco. Nell’episodio sono rimasti feriti un infermiere, due addetti alla vigilanza e il familiare di un altro paziente presente nella struttura.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni familiari di una donna arrivata al Triage in condizioni non gravi avrebbero aggredito gli operatori presenti. L’episodio, in base a quanto riferito, non sarebbe stato preceduto da particolari criticità legate all’assistenza. La paziente è stata regolarmente sottoposta alla valutazione sanitaria e successivamente dimessa.

Quattro persone hanno riportato conseguenze fisiche e sono state sottoposte a visita medica. Per l’infermiere è stata stabilita una prognosi di cinque giorni. Tra i due addetti alla vigilanza, uno ha ricevuto una prognosi di cinque giorni e l’altro di venti. Più gravi le conseguenze per il familiare di un altro paziente, giudicato guaribile in trenta giorni.

Durante l’aggressione sono stati inoltre danneggiati alcuni arredi e una porta dell’area Triage. Gli operatori hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, giunte poco dopo al Pronto Soccorso.

Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e condannato l’accaduto. «Nessuna situazione di tensione può giustificare comportamenti aggressivi o violenti, soprattutto nei confronti di chi opera per garantire l’assistenza ai pazienti in situazioni di emergenza», ha dichiarato. La direzione aziendale ha comunicato che fornirà alle forze di Polizia la collaborazione necessaria per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

👁 Articolo letto 304 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.