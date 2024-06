Innovativo corso di restauro per i Beni Culturali Siciliani

Un corso destinato ai restauratori della Regione Siciliana si concentrerà sull’uso innovativo degli oli essenziali per il restauro di opere in materiale lapideo. Questo evento formativo, previsto per il 21 giugno presso la sede del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro dei Beni Culturali, sarà condotto da Guy Devreux e Rita Reale, rispettivamente responsabile e restauratrice del laboratorio di restauro dei materiali lapidei dei Musei Vaticani.

L’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha descritto questa iniziativa come “un’occasione unica per accrescere le competenze professionali dei nostri restauratori e la conoscenza di nuove metodologie per garantire la preservazione del nostro patrimonio culturale con metodi all’avanguardia”.

Organizzato dal Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro, in collaborazione con l’azienda catanese “Exentiae – Authentic Sicilian Essence”, specializzata nella produzione di oli essenziali della macchia mediterranea, il corso offrirà una panoramica sull’uso di queste materie prime, seguita da una dimostrazione pratica delle tecniche di trattamento delle superfici lapidee.

Questo progetto si propone di introdurre nuove tecnologie nel campo della conservazione dei beni culturali, sfruttando le proprietà naturali degli oli essenziali per migliorare le tecniche di restauro. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente dagli esperti dei Musei Vaticani, unendo così l’esperienza locale e internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale siciliano.

In sintesi, questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella formazione dei restauratori siciliani, promuovendo l’adozione di metodi innovativi e sostenibili per la conservazione delle opere d’arte e dei monumenti storici della regione.

La sinergia tra il centro regionale e l’azienda “Exentiae” sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali. – Immagine esemplificativa.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo