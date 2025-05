Palermo commemora il tragico anniversario della strage di Capaci

Palermo si appresta a celebrare il trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, con un programma di iniziative dedicate al ricordo delle vittime dell’attentato mafioso del 23 maggio 1992, tra cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Per il secondo anno consecutivo, è prevista la partecipazione di circa tremila studenti provenienti da 59 scuole palermitane all’iniziativa «Tribunale chiama scuola», organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Palermo, dall’Associazione Nazionale Magistrati e dalla Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola. La mattina avrà inizio in piazza Vittorio Emanuele Orlando con performance musicali e letture dedicate ai martiri di Capaci, seguite da una commemorazione ufficiale alle 11:30 in piazza della Memoria, all’interno della Cittadella giudiziaria, con la presenza di avvocati, magistrati e studenti universitari.

Durante la giornata sarà aperto al pubblico il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, promosso dalla Fondazione Falcone, che ospita anche la teca contenente la Fiat Croma identificata come Quarto Savona Quindici, l’auto di scorta distrutta nell’attentato.

Nel corso della mattinata si svolgeranno anche laboratori e attività educative nel Giardino della Memoria di Capaci, luogo simbolo di rinascita grazie all’impegno di Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. Alle 13:15, presso la caserma «Pietro Lungaro» della polizia di Stato, è prevista la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide dell’ufficio Scorte.

Nel pomeriggio partirà da piazza Verdi un corteo cittadino promosso da giovani, studenti e associazioni che si concluderà in via Giacomo Leopardi e proseguirà in via Notarbartolo, davanti all’Albero Falcone, dove alle 17:58, ora della strage, sarà osservato un momento di silenzio.

Alle 18:45 all’Istituto De Amicis-Da Vinci si terrà un incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, seguito dalla piantumazione di un albero nel Giardino dei Giusti.

Le commemorazioni proseguiranno il giorno successivo con la riunione del Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati presso la Corte d’appello di Palermo e con un sit-in in via Notarbartolo, che vedrà gli interventi di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, e di Piero Grasso, ex magistrato e presidente del Senato. Alle 17:58 sarà nuovamente osservato un minuto di silenzio accompagnato dalla tromba della polizia.

Parallelamente, il Ministero dell’Istruzione promuoverà la diffusione in tutte le scuole italiane del docufilm “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”, realizzato dal Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo, nell’ambito del progetto “Officina UNIPA per la Legalità e il Contrasto alle Mafie”. Il documentario racconta le vite e l’impegno delle due figure simbolo della lotta antimafia attraverso le testimonianze di familiari, colleghi e studiosi.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.