Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 12 al 18 gennaio

sabato 10.01.2026 - 08:45:38
La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario settimanale delle tratte in cui saranno attivi i dispositivi di controllo elettronico della velocità. L’iniziativa riguarda le principali arterie autostradali della provincia e si inserisce nelle attività di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti stradali e al rispetto dei limiti di velocità.

I servizi di vigilanza saranno svolti nel periodo compreso tra lunedì 12 e domenica 18 gennaio 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le verifiche verranno concentrate nei tratti caratterizzati da un più elevato indice di incidentalità, individuati sulla base delle rilevazioni effettuate dagli organi competenti.

Secondo quanto comunicato, i controlli con apparecchiature di rilevamento della velocità saranno operativi nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e sabato 17 gennaio 2026. In tali date, i dispositivi saranno collocati alternativamente lungo entrambe le autostrade e in entrambi i sensi di marcia, secondo una pianificazione giornaliera definita dalla Polizia Stradale.

Nel richiamare l’attenzione degli automobilisti, viene ribadita l’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico, nel rispetto della normativa vigente. Attualmente, il limite massimo consentito sulle autostrade è fissato a 130 chilometri orari, valore che si riduce a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 chilometri orari, che scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

L’attività di controllo si affianca alle ordinarie operazioni di vigilanza stradale, con l’obiettivo di favorire comportamenti di guida corretti e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.


sabato 10.01.2026 - 08:45:38
