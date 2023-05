Università di Messina, 102 nuovi posti letto per gli studenti fuori sede

L’Università di Messina ha annunciato la locazione dell’Hotel Liberty per offrire nuovi posti letto agli studenti fuori sede.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, e il dott. Pietro Franza, AD della Framon Hotels, hanno firmato il contratto di locazione della struttura ricettiva, che consentirà di implementare sin da subito l’offerta di alloggi per 102 studenti. L’obiettivo dell’Ateneo di Messina è quello di potenziare la dimensione e la visibilità internazionale, con un considerevole incremento degli studenti stranieri, e di offrire servizi adeguati di alloggio.

La locazione dell’Hotel Liberty permetterà di gestire in maniera sostenibile l’offerta di posti letto, grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR relativi allo Student Housing e alloggi universitari e alla legge 338/2000, che copre le spese sostenute per l’acquisto e la locazione di strutture per ospitare gli studenti fuori sede nella misura del 75%. Il canone a carico degli studenti, compresi dottorandi e specializzandi, sarà di circa 350 euro al mese.

