Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 22 al 28 giugno

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il programma dei controlli della velocità previsti lungo le principali arterie autostradali della provincia nel corso dell’ultima settimana di giugno. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione del numero di incidenti causati da comportamenti di guida non conformi ai limiti previsti dal Codice della Strada.

Attraverso la pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai servizi di controllo, gli automobilisti vengono informati sulla presenza degli strumenti utilizzati per il monitoraggio della velocità. L’obiettivo è favorire una maggiore attenzione alla guida e promuovere il rispetto delle norme vigenti lungo i percorsi caratterizzati da un’elevata incidentalità.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, le verifiche saranno effettuate nel periodo compreso tra lunedì 22 e domenica 28 giugno 2026. Le attività interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai segmenti stradali individuati come maggiormente esposti al rischio di incidenti.

Nel dettaglio, i controlli sono stati programmati per le giornate del 23, 24, 25 e 27 giugno 2026. In tali date, i dispositivi per il rilevamento della velocità saranno operativi alternativamente lungo le due autostrade, sia in direzione Messina sia nelle carreggiate opposte.

La Polizia Stradale ricorda l’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e di rispettare i limiti imposti dalla segnaletica, evidenziando come il controllo dell’andatura rappresenti uno degli strumenti principali per la prevenzione degli incidenti e la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

👁 Articolo letto 168 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.