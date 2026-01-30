Nuova perturbazione atlantica in arrivo, domani allerta gialla in Sicilia

Una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo sul Mediterraneo occidentale e determinerà, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Sicilia, Sardegna e Calabria. Le aree già colpite dal ciclone “Harry”, in particolare Messina, Catania e Siracusa, restano impegnate nelle operazioni di rimozione di fango e detriti, mentre prosegue la fase di attenzione legata all’evoluzione del quadro meteo.

Secondo le previsioni, il sistema perturbato attraverserà il mar di Sardegna per poi spostarsi verso i settori ionici, interessando progressivamente le due isole maggiori e la Calabria. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere temporalesco, accompagnate da un rinforzo dei venti settentrionali. Sulla base delle valutazioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le Regioni competenti, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Nel documento si evidenzia che “i fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche” in diverse aree del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento. L’attivazione dei sistemi di protezione civile territoriali resta demandata alle amministrazioni regionali interessate.

Nel dettaglio, dalle prime ore di sabato 31 gennaio sono previste precipitazioni diffuse sulla Sardegna, in estensione dalla mattinata alla Sicilia e successivamente alla Calabria. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e locale attività elettrica.

Dal pomeriggio sono inoltre attesi venti forti o di burrasca a prevalente componente settentrionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per la giornata di sabato è stata valutata un’allerta arancione per il Sud Sardegna e un’allerta gialla per la Sicilia e per settori della Calabria e della Sardegna.

