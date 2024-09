Nuovo provveditore a Messina, Zingales prende il posto di Vadalà

Leon Zingales è prossimo a ricevere la carica di nuovo provveditore degli studi di Messina, prendendo il posto di Stello Vadalà, che è andato in pensione il 1º settembre. La nomina di Zingales, attuale dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, è in attesa di ufficializzazione, ma sembra ormai imminente. Zingales si appresta a ricoprire un ruolo delicato in un settore che richiede grande attenzione e competenza, soprattutto in un periodo storico particolarmente complesso per il sistema scolastico.

Stello Vadalà ha svolto il suo incarico con professionalità e dedizione, fronteggiando situazioni estremamente difficili durante il suo mandato. Tra le principali sfide affrontate figurano la gestione delle scuole nel periodo successivo all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e la ripetizione dell’esame di maturità presso l’istituto “Galilei” di Spadafora. Inoltre, ha affrontato questioni complesse come il processo di dimensionamento scolastico e l’arresto di un docente all’interno del prestigioso Istituto “Jaci”.

Il passaggio di consegne tra Vadalà e Zingales segna un nuovo capitolo per l’amministrazione scolastica messinese. La comunità educativa ha salutato Vadalà con rispetto, riconoscendo il suo operato durante un periodo ricco di sfide. In una foto pubblicata sulla pagina Facebook di Zingales, si può osservare l’affettuoso saluto dei dirigenti scolastici di Messina rivolto al provveditore uscente. Tale immagine ha simbolicamente rappresentato la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era per la guida scolastica della città.

Zingales eredita una situazione complessa, ma sembra essere pronto ad affrontare con impegno e responsabilità il nuovo incarico, portando avanti l’eredità del suo predecessore.

