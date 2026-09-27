Manipolazione IA su Siracusano, solidarietà da più schieramenti

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha pubblicato sui propri canali social un’immagine alterata della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, nella quale la parlamentare di Forza Italia appare con una profonda scollatura creata artificialmente. Nella fotografia originale Siracusano indossa invece una maglietta bianca sotto la giacca. Vannacci ha successivamente negato di avere personalmente modificato l’immagine con l’intelligenza artificiale, sostenendo di averla ripresa da un sito calabrese.

Sulla vicenda è intervenuto Marcello Caruso di Forza Italia, che ha definito l’episodio «un atto che è a tutti gli effetti violenza di genere» e «segno di un imbarbarimento inaccettabile della politica», esprimendo solidarietà e vicinanza alla sottosegretaria. Caruso ha inoltre richiamato alla necessità di mantenere il confronto politico sul piano del rispetto delle persone.

Dura anche la posizione della senatrice Dafne Musolino, vicecapogruppo al Senato di Italia Viva – Casa Riformista, che ha parlato di «un fatto inaudito e gravissimo» e di «un misero e vile attacco». Musolino ha espresso piena solidarietà a Siracusano, unendosi alle condanne di Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, e ha chiesto a Vannacci di rimuovere l’immagine e presentare le proprie scuse.

Solidarietà è stata manifestata anche dall’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione degli azzurri nel Gruppo PPE. «Il confronto politico può essere vivace e anche molto duro, ma deve sempre mantenere rispetto e correttezza», ha dichiarato, richiamando la tutela della dignità delle persone e delle donne.

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