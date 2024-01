Lavori del lungomare Canapè: la riqualificazione in Stand-By

I lavori di riqualificazione del lungomare Canapè di Gioiosa Marea, una delle opere di rinnovamento più attese nel territorio, stanno attraversando un periodo di ritardo. Inizialmente prevista la conclusione per il 20 gennaio, il sindaco Giusi La Galia ha annunciato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i lavori subiranno una proroga fino ai primi di febbraio.

La Galia ha confermato che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire il completamento del progetto. Inoltre, ha rassicurato che le panchine, parte integrante della riqualificazione, sono già disponibili in magazzino e saranno installate non appena possibile.

« Riprese del 26 dicembre 2023 »

Nonostante il disagio causato dai ritardi, l’interesse e l’entusiasmo della comunità per il nuovo Lungomare Canapè rimangono alti. Gli abitanti sono ansiosi di godere di questo spazio rinnovato che promette di essere una risorsa importante per la cittadina gioiosana.

