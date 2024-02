Senza patente non si ferma all’Alt, denunciato e sanzionato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato e sanzionato a Catania dopo un tentativo di fuga durante un controllo della polizia nel quartiere di Librino. Dopo aver ricevuto l’ordine di fermarsi, il conducente ha accelerato, costringendo gli agenti a inseguirlo. Nonostante le manovre rischiose e l’alta velocità, l’uomo è stato raggiunto e ha abbandonato l’auto per cercare di scappare a piedi attraverso la campagna.

Le forze dell’ordine hanno ricevuto rinforzi per perlustrare l’area e hanno identificato il fuggitivo come un residente locale. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

