Blocco sussidi minori: Gioveni denuncia il disagio economico

Da oltre tre mesi, le famiglie che hanno in affido minori non ricevono i sussidi economici previsti per il loro mantenimento. Lo segnala il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, evidenziando una situazione di forte disagio per queste famiglie, alle quali il Comune corrisponde solitamente una somma di circa 500 euro al mese. Gioveni ricorda che l’ultima mensilità, relativa al mese di maggio, è stata pagata soltanto nel mese di giugno, causando non poche difficoltà a chi deve provvedere ai bisogni quotidiani dei minori, come l’acquisto dei libri scolastici in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Il consigliere ha già sollevato la questione durante una seduta consiliare il 4 settembre, rivolgendosi all’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, durante la discussione sul bilancio delle attività del secondo anno di mandato del sindaco. Tuttavia, nonostante la segnalazione, ad oggi i fondi non sono stati ancora assegnati ai Servizi Sociali competenti. Secondo Gioveni, il blocco dei pagamenti non solo demoralizza le famiglie affidatarie che si assumono una responsabilità tanto delicata, ma scoraggia anche le coppie interessate ad avviare un percorso di affido per altri minori ospitati nelle case di accoglienza.

Gioveni conclude il suo intervento sollecitando un’azione immediata e concreta da parte del sindaco Federico Basile, il quale ricopre anche la carica di assessore al Bilancio, affinché i diritti delle famiglie affidatarie vengano rispettati e i fondi siano erogati senza ulteriori ritardi.

