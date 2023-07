Donna trovata morta nell’ascensore a Palermo, nessun blackout

Una vicenda misteriosa scuote Palermo, mentre la comunità cerca risposte in un dramma inspiegabile.

Una donna è stata trovata morta nell’ascensore di un palazzo a Palermo, nonostante non ci siano segnalazioni di blackout. La vittima, Francesca Marchione, era poco conosciuta nel quartiere, e la sua morte lascia la comunità scossa e alla ricerca di risposte.

Nel cuore di Palermo, al civico 354 di via Oreto, si è consumata una tragica vicenda che ha sconvolto l’intero quartiere. Francesca Marchione, una 61enne, è stata trovata priva di vita all’interno della cabina dell’ascensore, rimasto guasto per ore. La donna viveva al settimo piano, nell’appartamento che un tempo era riservato al portiere dello stabile.

Contrariamente a quanto si potesse pensare, la zona non ha subito alcun blackout, come confermato dalle testimonianze dei residenti e dei proprietari delle attività commerciali nelle vicinanze. La strada aveva sì avuto alcune interruzioni di corrente che avevano causato disagi in alcuni negozi, ma il palazzo sembrava funzionare regolarmente.

Stefania Vella, una vicina di casa, ha dichiarato di non aver notato alcun problema di corrente e di aver segnalato solo l’ascensore guasto, che ha attirato l’attenzione dei tecnici. Essi erano stati chiamati nella mattinata per intervenire su un loro stesso inconveniente tecnico.

Francesca Marchione, donna riservata, non era molto conosciuta nel quartiere, il che ha reso difficile per i residenti identificarla. Anche i commercianti nei pressi dell’edificio hanno faticato a ricordare chi fosse la signora. Silvio Semilia, titolare di una macelleria di fronte al palazzo, ha espresso il suo sgomento per l’accaduto e ha ipotizzato che la causa della morte potesse essere un malore derivante dalla paura.

Sul luogo del ritrovamento sono giunte immediatamente due volanti dei Carabinieri e un’ambulanza, ma purtroppo per Francesca Marchione non c’era più nulla da fare. La rete di contatti è stata attivata per informare i familiari della scomparsa della donna.

