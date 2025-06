Leon Zingales: “Buon esame, e buon viaggio verso il vostro futuro”

Il Provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, ha rivolto un messaggio agli studenti in procinto di sostenere l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, definito come un momento cruciale nel percorso scolastico e personale. L’esame rappresenta, secondo Zingales, un passaggio simbolico che segna la fine dell’adolescenza e l’ingresso in una nuova fase della vita, caratterizzata da scelte autonome e responsabilità crescenti.

Nel suo intervento, Zingales ha sottolineato come il percorso scolastico abbia permesso agli studenti di acquisire non solo conoscenze, ma anche competenze trasversali quali la gestione del tempo, la capacità di collaborare e il valore della perseveranza. Ha evidenziato che l’esame non deve essere visto come un giudizio definitivo, bensì come un riconoscimento della crescita personale raggiunta nel tempo.

L’Esame di Stato viene definito inoltre come un ponte verso il futuro, un invito ad affrontare l’incertezza con fiducia e determinazione. Il Provveditore ha ricordato che non è richiesta la perfezione, ma la presenza autentica, l’attenzione e la capacità di affrontare il cambiamento con spirito critico e responsabilità. La capacità di adattarsi e cogliere le opportunità offerte dal cambiamento è considerata una qualità essenziale per i giovani di oggi.

Zingales ha concluso augurando agli studenti di affrontare l’esame con equilibrio tra serietà e serenità, impegno e fiducia, valorizzando quanto appreso e coltivando i propri sogni. Ha inoltre espresso gratitudine nei confronti di docenti, dirigenti scolastici e personale della scuola, definendo la scuola una comunità fondata su relazioni e dedizione.

Il messaggio si chiude con un incoraggiamento a essere fieri del percorso svolto e pronti per le sfide future, accompagnato dagli auguri per un esame affrontato con dignità, maturità e speranza.

