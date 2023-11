Il Panetto…ME: solidarietà e gusto nel Natale messinese

In occasione delle festività natalizie, un’iniziativa solidale prende forma a Messina, con l’intento di coniugare il piacere culinario con un gesto di solidarietà. Il progetto, denominato “Il Panetto…ME”, è stato presentato oggi presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile.

Questo panettone speciale, ideato dall’ingegnere La Galia insieme a Francesco Arena, porta con sé un messaggio di solidarietà che va oltre la semplice esperienza culinaria. Il quadro artistico sulla confezione, raffigurante la “Donna tra i segreti dei fichi d’India” di Sabrina Lo Piano, incarna l’essenza della Sicilia e la forza delle generazioni passate di siciliani. I fichi d’India, simbolo dell’isola, rappresentano la resilienza e la prosperità anche nelle condizioni più ardue.

All’interno di questa confezione artistica si trova il panettone artigianale di Francesco Arena, noto Ambasciatore del Gusto. Questo panettone è frutto di una ricetta prelibata, utilizzando solo materie prime di alta qualità provenienti da filiere certificate e sostenibili. L’impasto, a lievitazione naturale con pasta madre, è arricchito con pasta di limone e arancia, miele e vaniglia, e completato con uvetta e canditi di limone di Siracusa e arancia realizzati dall’artigiano Nino Modica.

Il lavoro di produzione dei canditi, realizzati da Don Nino Modica, è un’arte artigianale che trasporta con sé la storia di una rinascita personale e professionale. Don Nino Modica, che ha affrontato e superato problemi di ludopatia, ha iniziato un piccolo laboratorio artigianale a Rometta, producendo canditi di altissima qualità premiati dai pasticceri. Oltre alla sua attività, si dedica anche ad aiutare giovani a uscire dalle dipendenze da gioco, alcol o droga, promuovendo la rinascita personale.

Parte del ricavato dalla vendita dei panettoni sarà devoluta a Terra di Gesù Onlus, un’associazione attiva nell’assistenza sanitaria e sociale ai bisognosi della città. La scelta di sostenere questa organizzazione è il segno tangibile dell’impegno di “Il Panetto…ME” nella promozione della solidarietà nella città di Messina.

In un periodo dell’anno in cui la generosità e la condivisione sono particolarmente significative, “Il Panetto…ME” offre un modo gustoso e appagante per contribuire a un’opera di bene nella comunità messinese.

© Riproduzione riservata.