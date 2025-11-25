Incontri a Tortorici per la Giornata del contro la violenza sulle donne

Tortorici ha commemorato il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una cerimonia svoltasi in Piazza Zumbo alla presenza di studenti, istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini. L’iniziativa ha riunito figure politiche e amministrative, tra cui l’onorevole Calogero Leanza, la vice sindaca Antonella Foti, l’assessora alla Pubblica Istruzione Rosalba Vanadia, l’assessora alle Politiche Giovanili Micaela Salvà e la vicepresidente del Consiglio comunale Sonia Bevacqua. Ha partecipato anche il comandante del Posto Fisso di Polizia, Fazio Luca Rosario, accompagnato da diversi agenti, per ribadire l’impegno della Polizia nella prevenzione della violenza di genere attraverso la campagna permanente “…questo non è amore”.

Le scuole del territorio hanno contribuito con interventi dedicati. La dirigente dell’Istituto Comprensivo, Adele Sebastiana Bevacqua, affiancata dai docenti, insieme al responsabile di plesso dell’I.T.I. di Tortorici, Sergio Martelli, e agli insegnanti dell’I.T.I. “Torricelli – G. Tomasi di Lampedusa”, ha guidato gli studenti in letture e riflessioni sul rispetto e sulla dignità della persona.

La cerimonia ha previsto la piantumazione di un melograno, attorno al quale gli studenti hanno deposto fiocchi rossi in memoria delle vittime di femminicidio. La panchina rossa è stata aggiornata con nuovi messaggi e una targa commemorativa è stata installata come segno permanente dell’impegno locale.

Il parroco, don Ciro Lo Cicero, ha impartito la benedizione e ha invitato i presenti a praticare “rispetto, ascolto e gentilezza”. L’onorevole Leanza ha richiamato la necessità di una responsabilità collettiva nella prevenzione della violenza sulle donne. L’artista Bruno Pintagro ha curato l’allestimento dell’area. In serata, la zona sarà illuminata di rosso come richiamo costante alla causa.

