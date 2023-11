Bagheria sotto la pioggia: uomo cade in un tombino

Una breve ma intensa pioggia di ieri sera ha provocato disagi e emergenze in diversi comuni della provincia di Palermo. A Bagheria, un anziano di 78 anni è stato coinvolto in un incidente quando un tombino è stato scoperchiato dalla forza dell’acqua e ha ceduto sotto i suoi piedi mentre percorreva via Lanza di Trabia. Fortunatamente, il signore è stato prontamente soccorso da passanti premurosi che hanno calato una scala nel tombino, permettendogli di tornare in superficie.

Le forze dell’ordine e il personale medico del 118 sono stati allertati e hanno prontamente raggiunto la scena. La zona è stata transennata e resa sicura per prevenire ulteriori incidenti. Tuttavia, sorprendentemente, l’anziano ha rifiutato il ricovero in ospedale, nonostante l’esperienza traumatica. La sua condizione è stata attentamente monitorata dai sanitari sul posto.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato altri disagi nella provincia di Palermo, con allagamenti segnalati a Palermo, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Ficarazzi e Villabate. La statale 113 è stata completamente sommersa dall’acqua, creando notevoli problemi per gli automobilisti.

Nel capoluogo siciliano, molte strade sono state trasformate in veri e propri torrenti, con particolare rilevanza nel borgo marinaro di Mondello, oltre alle zone di via Messina Marine, piazza Indipendenza e via Ugo La Malfa.

