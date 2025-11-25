Vicenda Rap, Germanà: necessario un confronto tra Alongi e Figuccia

Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, è intervenuto in merito a una recente vicenda che ha coinvolto l’onorevole Vincenzo Figuccia, la Rap e alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Palermo. L’episodio trae origine da una diretta social realizzata dal deputato regionale durante un sopralluogo nel quartiere Borgonuovo, dove l’azienda municipalizzata aveva appena completato un intervento di bonifica successivo a un’alluvione. Nel corso della diretta, alcuni operatori della Rap presenti nell’area si sono avvicinati spontaneamente, e uno di loro ha rivolto al parlamentare un apprezzamento per la rapidità dell’intervento sollecitato.

Germanà ha spiegato che, nonostante la natura ordinaria dell’iniziativa, la società avrebbe successivamente avviato una contestazione interna nei confronti di un dipendente coinvolto, utilizzando nella comunicazione il riferimento a presunte “pressioni politiche” attribuite allo stesso Figuccia. Tale formulazione, ritenuta impropria dal segretario regionale, avrebbe alimentato un confronto acceso in Consiglio comunale, dove la capogruppo della Lega, Sabrina Figuccia, ha chiesto chiarimenti sulle espressioni utilizzate dall’azienda.

“Invitiamo tutti a riportare la vicenda nella giusta dimensione”, ha affermato Germanà, richiamando l’attenzione sul fatto che l’intervento richiesto riguardava una normale attività di servizio. Il segretario ha inoltre auspicato un confronto immediato tra alleati, coinvolgendo l’assessore comunale Pietro Alongi e la consigliera Sabrina Figuccia, al fine di chiarire la vicenda e constatare l’esito positivo dell’operazione svolta nel quartiere.

