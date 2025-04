Trentesima edizione del Capodanno Srilankese a Messina

Si è svolta a Messina la trentesima edizione del Capodanno Srilankese, una manifestazione che ha celebrato l’integrazione interculturale e il legame tra le generazioni. L’evento, organizzato dall’Anolf Messina in collaborazione con la Cisl e lo Sri Lanka Cultural Club, si è tenuto il 28 aprile 2025 al campo ex Mandalari, diventato punto di riferimento per una giornata all’insegna della partecipazione e del divertimento.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui il sindaco Federico Basile e il segretario della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. I partecipanti hanno preso parte a una serie di giochi tradizionali srilankesi, tra cui gare di cricket, atletica, e giochi senza frontiere come la corsa con i sacchi e il tiro della fune, riscuotendo un notevole entusiasmo. L’evento ha avuto un forte valore simbolico, rafforzando i legami tra la comunità srilankese, la più numerosa della città con oltre seimila residenti, e quella locale.

Nel suo intervento, Antonino Alibrandi ha sottolineato come la manifestazione non sia solo una festa, ma anche un’occasione di unione e di integrazione. Ha inoltre evidenziato la necessità di creare spazi adeguati per favorire l’integrazione, come un campo sportivo per il cricket, utile anche a livello agonistico. Una novità di quest’edizione è stata la partecipazione attiva di giovani di quarta generazione, che hanno avuto modo di riscoprire le loro radici e tradizioni, pur sentendosi messinesi per nascita e formazione culturale.

