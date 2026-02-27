Operaio muore in azienda agrumicola a Barcellona Pozzo di Gotto

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, all’interno di un’azienda agrumicola della città del Longano. A perdere la vita è stato Antonio Rocco Russo, operaio di 60 anni residente a Condrò, rimasto coinvolto in un grave infortunio mentre si trovava nello stabilimento in cui lavorava.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe stato impegnato in un intervento per sbloccare un nastro trasportatore quando, per cause attualmente oggetto di accertamento, sarebbe stato improvvisamente trascinato dal macchinario. L’incidente non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, i sanitari del servizio di emergenza, i Carabinieri e la Polizia per effettuare i primi rilievi e avviare le procedure di competenza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’operaio non è stato possibile prestare alcun aiuto.

