Questura in piazza contro la Violenza di genere a Messina e provincia

La Polizia di Stato ha rinnovato l’adesione alla campagna permanente “Questo non è amore”, iniziativa della Direzione Centrale Anticrimine dedicata alla prevenzione della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, sono state promosse attività informative a Messina e in diversi comuni della provincia, con il supporto dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, di associazioni e dei centri antiviolenza presenti sul territorio.

Nel capoluogo, punti informativi sono stati allestiti nelle piazze Duomo e Cairoli, con la presenza di operatori della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario Provinciale e di altre strutture della Questura. Analoghe iniziative sono state organizzate nei centri provinciali. Presso ogni postazione è stata distribuita la più recente edizione della brochure “Questo non è amore”, contenente recapiti utili, indirizzi dei servizi dedicati, riferimenti normativi e testimonianze di donne che hanno denunciato situazioni di violenza.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno illustrato i principali “fattori di rischio” e i profili di “vulnerabilità”, fornendo indicazioni su come riconoscere i segnali di pericolo, chiedere aiuto e superare ostacoli quali timori, giudizi o reticenze nel raccontare esperienze personali.

Nel corso della giornata, la Questura di Messina ha inoltre partecipato a iniziative istituzionali e incontri rivolti agli studenti. A Messina, un gruppo di poliziotti ha incontrato gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento”, illustrando strumenti di tutela e norme in materia di violenza di genere. Attività analoghe si sono svolte a Patti, presso l’Istituto Tecnico “Borghese Faranda”, a Santa Teresa di Riva, al Liceo Classico “Caminiti Trimarchi”, e a Santo Stefano di Camastra, all’Istituto “Manzoni”.

