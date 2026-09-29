Catania, riapre l’aeroporto dopo lo stop provocato dalla cenere dell’Etna

Dopo quasi tre giorni di sospensione, l’aeroporto di Catania ha ripreso le attività di volo in partenza e in arrivo. Lo stop era scattato sabato mattina a causa dell’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est dell’Etna. Il rallentamento dell’attività vulcanica ha consentito il passaggio dell’avviso per il volo dell’Ingv da rosso ad arancione e la conseguente riapertura degli spazi aerei C1 e B3.

La chiusura dello scalo etneo ha prodotto ripercussioni sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso, dove sono stati dirottati numerosi collegamenti. Al Falcone Borsellino di Palermo sono arrivati circa 70 voli al giorno provenienti dal Vincenzo Bellini, con oltre 10 mila passeggeri aggiuntivi da gestire e trasferire verso le destinazioni originarie. Sui social sono state segnalate difficoltà nel reperire auto a noleggio, costi elevati per i trasferimenti e la presenza di tassisti abusivi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò ha riferito che la Regione è intervenuta dopo aver constatato che alcuni vettori non avevano garantito il trasferimento dei passeggeri. Con Trenitalia sono stati messi a disposizione oltre 5.300 posti aggiuntivi, mentre sono stati impiegati più di cento pullman.

Sul piano politico, Italia Viva ha promosso una petizione per chiedere le dimissioni di Aricò, mentre il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo ha criticato i governi nazionale e regionale per la situazione dei collegamenti infrastrutturali.

La Sac ha assicurato il coordinamento con Enac, Regione e Protezione civile. Il ministro Matteo Salvini ha indicato nell’emergenza una conferma della necessità dell’aeroporto di Agrigento. L’eurodeputato Marco Falcone e altri parlamentari europei hanno infine presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulla gestione dell’emergenza e sulla tutela dei viaggiatori.

👁 Articolo letto 639 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.