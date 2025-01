45enne al Policlinico impaziente per l’attesa si scaglia contro i sanitari

Una donna di 45 anni, residente a Catania, è stata arrestata dalla Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania. L’accusa nei suoi confronti comprende lesioni personali, minacce e interruzione di pubblico servizio. La vicenda, che ha avuto luogo nelle prime ore del mattino, è scaturita dal malcontento della donna per i tempi di attesa nella struttura sanitaria. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Secondo le ricostruzioni, la donna si era presentata al pronto soccorso con un codice azzurro. Dopo essere stata sistemata su una barella all’interno dell’ambulatorio, avrebbe manifestato impazienza e preteso che le venissero immediatamente eseguiti esami diagnostici, quali una TAC e una risonanza magnetica. Non ottenendo soddisfazione, avrebbe minacciato di denunciare i medici presenti.

Un infermiere, intervenuto per calmarla, avrebbe cercato di rassicurarla spiegando che le indagini cliniche necessarie sarebbero state effettuate secondo i protocolli medici. In risposta, la donna avrebbe pronunciato minacce esplicite, affermando: “Stai zitto… ti do una pedata in pancia, ti ammazzo!” Poco dopo, si sarebbe alzata improvvisamente dalla barella tentando di colpire l’infermiere con un calcio. L’uomo, pur riuscendo a parare il colpo con la mano, ha riportato un trauma contusivo con prognosi di tre giorni.

Non soddisfatta, la 45enne avrebbe scagliato contro il sanitario due bottiglie contenenti soluzioni farmacologiche, che fortunatamente non hanno colpito il bersaglio. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, il personale del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina” e alcune guardie giurate presenti nel presidio ospedaliero sono intervenuti, mettendo in sicurezza il personale e arrestando la donna. Su disposizione del magistrato di turno, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi.

