La Provola dei Nebrodi Dop protagonista a Randazzo e Floresta

La Provola dei Nebrodi Dop sarà protagonista di due eventi a Randazzo (CT) e Floresta (ME), rispettivamente il 9 e il 25 maggio, con l’obiettivo di promuovere il formaggio tipico attraverso attività educative e scientifiche. Questi appuntamenti fanno parte del progetto “PdN SC_CO_Marketing”, cofinanziato dal PSR Sicilia 2014-2024, dedicato alla stagionatura collettiva e alla valorizzazione della Provola dei Nebrodi, che ha ottenuto il riconoscimento Dop nel settembre 2020.

Il primo evento, che si terrà il 9 maggio a Randazzo, vedrà coinvolti circa 200 studenti delle scuole locali, tra cui l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Comprensivo De Amicis, in un laboratorio intitolato “Testing for the future”. Durante l’attività, i partecipanti saranno chiamati a preparare il proprio “panino perfetto” utilizzando la Provola dei Nebrodi insieme ad altri ingredienti come ricotta, frutta fresca e marmellate artigianali. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulle preferenze dei giovani consumatori e dei loro genitori, esplorando anche la preparazione di una “Merenda della nonna”.

Il secondo incontro, a Floresta il 25 maggio, prevede un convegno intitolato “Stagionatura collettiva, concentrazione dell’offerta della Provola dei Nebrodi e nuovi modelli di qualificazione dei prodotti”, dove verranno presentati i risultati delle attività scientifiche condotte dal team di esperti, tra cui Giuseppe Licitra, docente presso l’Università di Catania, e Piero Valenti, capofila del progetto. La giornata si concluderà con una degustazione di Provola dei Nebrodi Dop in diverse stagionature e la premiazione dei migliori produttori locali.

