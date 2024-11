Carovoli, prezzi alle stelle per i siciliani anche prenotando in anticipo

Federconsumatori Sicilia denuncia da anni l’aumento dei costi dei voli da e per l’isola, una problematica che grava pesantemente sui siciliani residenti al nord, costretti a pagare prezzi elevati per tornare a casa, specialmente in coincidenza con festività e vacanze scolastiche. Una recente segnalazione, pervenuta all’associazione da una coppia siciliana residente in Lombardia con un bambino piccolo, mette in evidenza che l’anticipo nella prenotazione non garantisce un risparmio. La famiglia, pur programmando in largo anticipo la vacanza in Sicilia per Pasqua 2025, ha scoperto che le tariffe risultano già aumentate: a quasi sei mesi dalla partenza, i biglietti da Bergamo Orio al Serio a Trapani Birgi con Ryanair costano 730 euro, mentre l’alternativa con Aeroitalia per atterrare a Comiso ammonta a 630 euro.

Il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, ha commentato duramente la situazione, dichiarando che “qui non si parla più di offerta e domanda”. Secondo La Rosa, le tariffe sono state elevate prima ancora che i posti iniziassero a scarseggiare, e questo a causa di algoritmi che predispongono i prezzi in base ai periodi di picco come il calendario scolastico 2024-25 della Regione Lombardia. La famiglia in questione ha riscontrato che anticipando di un giorno la partenza si risparmierebbero quasi 300 euro, mentre posticipando il rientro di un giorno, il risparmio si aggirerebbe sui 190 euro, una prova concreta, secondo Federconsumatori, dell’influenza del calendario scolastico sui prezzi.

Federconsumatori Sicilia sollecita una soluzione strutturale alla problematica del “carovoli”, temendo che si crei una sorta di “tassa di ricongiungimento” che costringe i siciliani emigrati al nord a sostenere esborsi onerosi per rivedere i propri cari. Un intervento normativo a livello regionale e nazionale potrebbe, secondo l’associazione, incrementare l’offerta di voli e stimolare la concorrenza tra le compagnie aeree, alleviando il peso economico sulle famiglie. Al momento, infatti, i siciliani residenti fuori dall’isola non beneficiano neppure dello sconto del 25% sulle tariffe, riservato solo ai residenti siciliani.

