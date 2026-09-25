CAS Autostrade Siciliane, Nasca: «Nessuna chiusura, rete percorribile»

Autostrade Siciliane interviene sulle notizie circolate negli ultimi giorni relative a possibili chiusure della rete. Il presidente del Consorzio, Nasca, precisa che gli interventi di ammodernamento e mitigazione del rischio proseguono da anni senza interruzioni e definisce «del tutto prive di fondamento» le indiscrezioni riguardanti presunte chiusure o ultimatum.

Nasca ha ringraziato il presidente della Regione e l’assessore delle Infrastrutture per le ulteriori risorse finanziarie assegnate al Consorzio, che si aggiungono ai fondi Fsc. Il direttore generale e i tecnici del Cas sono impegnati nella definizione dei progetti e delle successive fasi esecutive, in coordinamento con il Ministero e il Dipartimento regionale delle Infrastrutture.

Tra gli interventi già realizzati o in corso vengono indicati la riapertura del viadotto Ritiro, la sostituzione dei guard rail tra Milazzo e Falcone lungo la A20, la riapertura della galleria di Letojanni, la manutenzione del verde e l’apertura dello svincolo di Modica. Procede inoltre la sostituzione integrale delle barriere tra Cefalù e Buonfornello, prevista in completamento entro il 31 dicembre, mentre gli uffici stanno lavorando alle gare per la ripavimentazione della tangenziale di Messina e di ampi tratti della A18.

Le nuove risorse, secondo il presidente, consentiranno di accelerare l’ammodernamento di una rete che, in alcune tratte, è aperta al traffico da circa sessant’anni.

«L’autostrada è aperta e percorribile su tutti i 350 chilometri», ha ribadito Nasca, richiamando infine gli automobilisti alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità.

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