Controllo della velocità in autostrada con autovelox, dove e quando

La Polizia Stradale ha reso noto il calendario relativo ai controlli di velocità sulle principali tratte autostradali, per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità e per ridurre il rischio di incidenti. Le operazioni si svolgeranno dal 6 al 12 gennaio 2025, coinvolgendo i tratti autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, individuati come aree a elevata incidentalità.

Secondo quanto comunicato, gli strumenti di controllo della velocità saranno operativi in giorni specifici per garantire una maggiore sicurezza stradale. In particolare, le attività si concentreranno il 7, 9, 10 e 11 gennaio 2025 su entrambe le autostrade citate. I controlli verranno effettuati alternativamente in entrambi i sensi di marcia, coprendo così un’ampia area di sorveglianza.

Questa iniziativa rientra in una più ampia strategia di prevenzione adottata dalla Polizia Stradale per promuovere comportamenti responsabili alla guida. Mantenere una velocità adeguata non solo rappresenta un obbligo normativo, ma si configura anche come un gesto di responsabilità verso la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

L’invito è dunque quello di adottare una condotta prudente e rispettosa delle regole del Codice della Strada, prestando particolare attenzione ai giorni e ai tratti indicati. Il monitoraggio regolare ha l’obiettivo di ridurre significativamente gli incidenti e migliorare la sicurezza complessiva sulla rete autostradale.

