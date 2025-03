📽 1 marzo 2012, addio a Lucio Dalla, il mondo della musica in lutto

ACCADDE OGGI – Lucio Dalla, uno dei più amati cantautori italiani, è scomparso il primo marzo 2012 a Montreux, in Svizzera, stroncato da un infarto a 68 anni. L’artista bolognese si trovava in tournée e si era esibito la sera precedente, senza mostrare segni di malessere. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti i fan e il mondo della musica, che ha perso una delle sue voci più iconiche.

Nato a Bologna il 4 marzo 1943, Dalla ha segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili come “Caruso”, “4 marzo 1943”, “L’anno che verrà ” e “Piazza Grande”. La sua capacità di mescolare jazz, pop e canzone d’autore lo ha reso un artista unico e innovativo. Nel corso della carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale, dimostrando un talento poliedrico e una straordinaria sensibilità artistica.

Dalla era noto non solo per la sua musica, ma anche per la sua personalità eclettica e il suo amore per l’arte in tutte le sue forme. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente colleghi e amici, che lo hanno ricordato con grande affetto.

Il funerale si è svolto a Bologna, nella Basilica di San Petronio, con la partecipazione di migliaia di persone.

A tredici anni dalla sua scomparsa, Lucio Dalla continua a vivere nel cuore del pubblico grazie alle sue canzoni senza tempo, che ancora oggi emozionano intere generazioni.

