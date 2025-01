A Messina Open Fiber estende la rete FTTH connettendo 3.500 unità

A Messina, il nuovo intervento di Open Fiber amplia significativamente la copertura della rete in fibra ottica ultraveloce, includendo l’area industriale di Larderia e diversi villaggi finora esclusi dalla connettività avanzata. L’iniziativa, presentata presso Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore Francesco Caminiti e di rappresentanti dell’azienda, si inserisce nel Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia e Regione Siciliana, senza oneri per il bilancio comunale grazie a fondi regionali e statali.

Con un investimento destinato a connettere oltre 3.500 unità immobiliari, tra cui abitazioni, uffici, scuole ed esercizi commerciali, la rete FTTH si estenderà per 67 chilometri, raggiungendo aree come Salice, Castanea, Rodia, San Saba, Cumia Superiore e Inferiore, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni e Massa San Giorgio. Ad oggi, Messina vanta già 106.000 unità immobiliari cablate grazie a un investimento privato di oltre 23 milioni di euro.

L’intervento è stato descritto dall’assessore Caminiti come un’infrastruttura che, nell’arco di sei mesi, collegherà aree rurali e urbane sfruttando tecniche di scavo innovative per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Il sindaco Basile ha sottolineato come la fibra ottica, definita “servizio di pubblica utilità”, favorisca non solo la cittadinanza, ma anche lo sviluppo di nuovi servizi come l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina.

Clara Distefano, regional manager di Open Fiber, ha evidenziato il ruolo della fibra ottica nella digitalizzazione del territorio, considerandola un volano per la competitività delle imprese e per la creazione di smart city. Open Fiber, leader in Europa e operatore wholesale only, offre la sua rete agli operatori di telecomunicazioni per favorire la transizione digitale del Paese.

