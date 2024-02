Autostrada Messina-Catania: chiusure programmate per lavori

Dal 5 al 7 febbraio, tra le 9 e le 18, la rampa di uscita dello svincolo di Taormina in direzione Catania sarà chiusa per lavori ai pannelli a messaggio variabile. Il Cas ha comunicato queste restrizioni. L’8 febbraio, invece, dalle 10 alle 18, la rampa di uscita dello svincolo di Taormina in direzione Messina subirà una chiusura simile.

Per lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, lo svincolo in entrata di Messina Sud Tremestieri (km 0+586) sulla A20 Messina-Palermo rimarrà chiuso dal 5 febbraio alle 20 del 7 febbraio. Inoltre, dalle 6 del 12 febbraio alle 20 del 16 febbraio, sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Messina Sud Tremestieri in direzione Catania.

© Riproduzione riservata.