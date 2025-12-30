Sanità, completati i finanziamenti per gli ospedali di Alcamo e Siracusa

La giunta regionale ha approvato nuovi finanziamenti destinati alla realizzazione dei futuri ospedali di Alcamo e Siracusa, completando la copertura economica di due interventi considerati strategici nell’ambito dell’edilizia sanitaria. Su proposta dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, sono stati stanziati complessivamente oltre 81 milioni di euro, utilizzando le risorse residue dell’articolo 20 della legge 67 del 1988.

Per il nuovo presidio ospedaliero di Alcamo, in provincia di Trapani, sono stati assegnati 34 milioni di euro, che si aggiungono ai 21 milioni già previsti nell’Accordo di programma sottoscritto nel marzo 2021 tra la Regione, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’investimento complessivo dell’opera ammonta a 55 milioni di euro, con una quota statale pari a 32,3 milioni e una quota regionale di 1,7 milioni. Il completamento del quadro finanziario consente ora l’adozione del decreto ministeriale di ammissione al finanziamento e l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

Per Siracusa, la giunta ha autorizzato l’impiego di 47,8 milioni di euro, inizialmente previsti a carico dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Le risorse, di cui 45,4 milioni di provenienza statale e 2,3 milioni regionale, permettono di coprire integralmente il costo dell’intervento, che raggiunge i 420 milioni di euro, comprensivi delle attrezzature finanziate con fondi Pnrr e Psn.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato: «Con questi stanziamenti dimostriamo l’impegno concreto del governo regionale nel garantire ai cittadini strutture sanitarie moderne ed efficienti». Ha quindi aggiunto che «oggi completiamo il finanziamento di opere strategiche come Alcamo e Siracusa», ribadendo l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei siciliani.

