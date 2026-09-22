Brolo, giornata dedicata alla prevenzione dei disturbi cognitivi

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute cognitiva è stata promossa dall’Associazione Semplice…MENTE Insieme ODV, presieduta da Marisa Briguglio, in collaborazione con la Rete Civica della Salute. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, celebrata ogni anno il 21 settembre.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 35 screening cognitivi di base su cittadini di età compresa tra 60 e 85 anni. I controlli sono stati condotti dalle psicologhe Marilena Foti e Melina Fasolo, con il supporto delle tirocinanti in psicologia Elvira, Elena e Valeria.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di favorire una maggiore attenzione verso eventuali cambiamenti delle capacità cognitive e sottolineare l’importanza di individuare precocemente possibili segnali. La giornata ha inoltre rappresentato un’occasione di incontro e socializzazione, con particolare attenzione al contrasto dell’isolamento che può interessare le persone anziane e le loro famiglie.

In questo ambito rientra anche l’esperienza dell’Alzheimer Café, attivo dal 2020 presso la sede dell’associazione a Brolo. Lo spazio è rivolto alle persone con disturbi cognitivi, ai familiari e ai caregiver, offrendo occasioni di confronto, informazione, sostegno e socialità.

L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva che determina il graduale deterioramento delle funzioni cognitive, con particolare interessamento della memoria. Con l’evoluzione della malattia possono manifestarsi difficoltà nell’orientamento spazio-temporale, disturbi del linguaggio, modificazioni del comportamento e alterazioni del ritmo sonno-veglia.

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