Partito Democratico, il senatore Antonio Nicita a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Il Senatore Antonio Nicita del Partito Democratico ha recentemente tenuto un incontro significativo nella comunità di Gioiosa Marea, dove ha offerto una panoramica dettagliata sulle elezioni europee imminenti e sul ruolo cruciale del Parlamento Europeo. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di un momento di riflessione e confronto, ribadendo il suo impegno a incontrare il maggior numero possibile di cittadini al fine di raccogliere una vasta gamma di opinioni e preoccupazioni.

Nicita ha affrontato le crescenti preoccupazioni legate al nazionalismo in Europa, evidenziando i rischi di un ritorno a una destra nazionalista che minaccia i principi fondamentali dell’Unione Europea. Ha espresso la necessità di rafforzare le istituzioni europee e di promuovere una visione di un’Europa più solidale e pacifica, in particolare nel contesto mediterraneo, sottolineando l’importanza di mantenere l’Europa fedele ai valori di pace e cooperazione che l’hanno caratterizzata nel secolo precedente.

Tra le sue proposte più rilevanti, Nicita ha presentato l’idea di una legislazione specifica per le isole, basata sull’articolo 174 del Trattato sull’Unione Europea, che mira a ridurre le disuguaglianze tra le diverse regioni europee, inclusi gli isolani. Ha evidenziato le sfide uniche che le isole come la Sicilia e la Sardegna affrontano, tra cui infrastrutture sottosviluppate, spopolamento e impatti climatici, proponendo politiche mirate per affrontare tali questioni e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, Nicita ha affrontato criticamente il progetto del Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi e criticità riguardanti la sua fattibilità tecnica e i suoi potenziali impatti sociali ed economici. Ha sottolineato la necessità di una valutazione accurata e trasparente di questo progetto, esortando a considerare alternative e a non cadere in facili semplificazioni o polemiche politiche.

Infine, il Senatore ha esortato a un cambio di approccio nella politica europea, focalizzandosi maggiormente sulle questioni europee anziché su giochi politici interni, e ha espresso la sua determinazione a rappresentare i cittadini con impegno e integrità nel Parlamento Europeo, lavorando per promuovere un’Europa più giusta, equa e inclusiva.

Dopo i saluti e la presentazione agli intervenuti del Sen. Nicita da parte di Basilio Lembo, segretario del Circolo PD di Gioiosa Marea, Emanuele Costa ha sottolineato l’importanza del dialogo diretto con i cittadini, disapprovando la disconnessione tra classe dirigente e bisogni della popolazione. L’incontro, focalizzato sul dibattito e la crescita, ha evidenziato le preoccupazioni riguardo all’astensionismo e alla disconnessione della destra sovranista e populista dalla realtà locale.

Gioiosa Marea è un importante polo turistico con strutture alberghiere di qualità, ma il suo sviluppo è ostacolato da una mancanza di programmazione sovracomunale. Costa ha suggerito che una seria pianificazione potrebbe trasformare la zona in un motore economico attraverso un turismo internazionale di qualità.

L’incontro si è concluso con l’invito a future discussioni per affrontare le esigenze della comunità e promuovere azioni concrete per il suo sviluppo.

