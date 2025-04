Sanità: indagati imprenditori e medici per appalti truccati a Palermo

Nel corso della mattinata, la Polizia di Stato – in particolare la Squadra Mobile di Palermo – ha eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, riguardante cinque soggetti accusati di corruzione e turbativa d’asta. I destinatari del provvedimento sono due imprenditori del settore delle forniture sanitarie, S.G., 56 anni, e S.C., 52 anni; un funzionario amministrativo, S.G., 61 anni; il chirurgo vascolare T.F., 70 anni; e il cardiologo M.G., 50 anni, tutti operanti presso due aziende ospedaliere del capoluogo siciliano.

L’ordinanza ha stabilito per S.G., S.G., S.C. e T.F. l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai due imprenditori è stata inoltre imposta la sospensione per un anno dall’attività d’impresa e da incarichi direttivi in persone giuridiche. Analoga misura interdittiva della durata di un anno, con sospensione da incarichi pubblici, è stata adottata nei confronti del funzionario S.G., del chirurgo T.F. e del cardiologo M.G. È stato altresì disposto, in applicazione del D.lgs. 231/2001, il divieto per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione per l’azienda rappresentata da S.G., 56 anni.

Le indagini della Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura e condotte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche, hanno evidenziato “accordi corruttivi” tra l’imprenditore S.G. e due sanitari, volti a influenzare le scelte sui prodotti da utilizzare negli ospedali in cambio di denaro. Sono stati documentati anche rapporti corruttivi con il funzionario S.G., addetto all’Ufficio Gare di un’azienda sanitaria, finalizzati a manipolare due gare pubbliche per forniture sanitarie.

In un caso, le somme versate sarebbero state legate all’alterazione di una procedura d’appalto poi aggiudicata alla ditta degli imprenditori. S.C. sarebbe intervenuta per modificare l’offerta, agevolando l’aggiudicazione. Il funzionario avrebbe inoltre facilitato l’accesso a informazioni riservate e limitato l’attivazione di azioni contrattuali in caso di inadempimenti.

