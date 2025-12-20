Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 22 al 28 dicembre

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato una nuova serie di controlli stradali finalizzati alla prevenzione degli incidenti e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Le attività saranno svolte da lunedì 22 dicembre a domenica 28 dicembre 2025 e interesseranno alcune delle principali arterie cittadine, caratterizzate da elevati flussi di traffico.

Il piano prevede l’impiego di dispositivi Autovelox per il controllo della velocità lungo diversi tratti delle strade statali 114 e 113, oltre che su importanti assi urbani come via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nel segmento compreso tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”. I rilevamenti interesseranno, tra gli altri, i territori di Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina, Pistunina, San Saba, Spartà e Mortelle, con indicazione puntuale dei chilometri sottoposti a verifica.

Parallelamente saranno attivi i controlli con il dispositivo Scout, destinati all’accertamento delle violazioni legate alla sosta irregolare. Le verifiche si concentreranno in aree centrali e ad alta frequentazione, tra cui corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale richiama l’attenzione degli automobilisti sull’obbligo di rispettare i limiti di velocità e le regole sulla sosta. In una nota si sottolinea che “l’eccesso di velocità incide in modo significativo sulla gravità dei sinistri stradali” e si ribadisce l’invito a evitare comportamenti vietati, come la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

