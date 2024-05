Fondi Sociali Sicilia, 17 milioni come sostegno regionale ai disabili

La Regione Siciliana ha stanziato diciassette milioni di euro per sostenere i disabili gravissimi attraverso politiche sociali mirate. Questi fondi, provenienti dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, sono destinati al pagamento dei contributi economici per il mese di aprile 2024. L’iniziativa è volta a garantire un supporto finanziario adeguato a coloro che necessitano di cure e assistenza specifiche.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione saranno distribuite tra le varie Aziende Sanitarie Provinciali dell’Isola, secondo il numero di persone riconosciute idonee a ricevere il beneficio economico. Al momento, sono stati censiti un totale di 14.358 individui che rientrano nella categoria dei disabili gravissimi e che pertanto hanno diritto a tale assistenza finanziaria.

Questo stanziamento conferma l’impegno delle istituzioni regionali nel garantire il sostegno necessario alle persone con disabilità grave, assicurando loro un adeguato livello di assistenza economica. Si tratta di un passo significativo verso l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita per questa parte vulnerabile della popolazione.

