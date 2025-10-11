Blitz per tentata estorsione e droga: in tre ai domiciliari a Tortorici

Tortorici – Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a carico di tre uomini residenti a Tortorici, padre e due figli di 64, 39 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda reati di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, commessi tra novembre 2024 e febbraio 2025.

L’indagine, coordinata dalla Procura diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, è stata avviata dopo la denuncia presentata da due proprietari terrieri, che hanno riferito di ripetute minacce e aggressioni da parte dei tre indagati, i quali avevano da poco acquistato un terreno confinante. Secondo quanto emerso, le azioni intimidatorie sarebbero state finalizzate a ottenere gratuitamente porzioni di terreno utili ad ampliare una strada vicinale a uso pubblico.

Durante le indagini, i Carabinieri hanno inoltre accertato l’attività di spaccio condotta dai due figli. Nel febbraio 2025, i militari hanno intercettato l’auto dei due durante un controllo nella provincia di Catania. A seguito di un inseguimento, è stato possibile sequestrare circa 500 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana. Il 39enne è stato arrestato in flagranza, mentre il fratello è stato raggiunto successivamente dalla stessa misura cautelare.

I gravi indizi raccolti sono stati valutati positivamente dal G.I.P. del Tribunale di Patti, che ha disposto l’applicazione delle misure restrittive oggi eseguite.

👁 Articolo letto 528 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.