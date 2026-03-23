Sequestrata dalla Polizia un’area con rifiuti speciali nel ragusano

Un intervento della Polizia di Stato a Modica, avviato per il recupero di una cassaforte sottratta a un privato, ha portato all’individuazione e al sequestro di un’area utilizzata come discarica non autorizzata. Durante le operazioni, gli agenti hanno notato la presenza di una densa colonna di fumo proveniente da un terreno confinante con un opificio.

Dopo aver recuperato il bene oggetto di furto, il personale si è immediatamente diretto verso il sito da cui si sprigionava il fumo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio in corso. Nel corso dei primi accertamenti, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno rilevato la presenza di consistenti quantità di rifiuti, tra cui materiali plastici, residui di guaine bituminose e contenitori di vernici.

Il successivo sopralluogo ha consentito di accertare la presenza di ulteriori rifiuti, tra cui rottami metallici, veicoli dismessi, arredi abbandonati e plastica fusa sul terreno. In considerazione della tipologia dei materiali rinvenuti, è stato richiesto l’intervento del personale dell’ARPA e della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale.

Dalle verifiche effettuate e dalle dichiarazioni rese dagli operai presenti è emerso che l’area veniva utilizzata per il deposito di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L’area è stata quindi sottoposta a sequestro preventivo, mentre il titolare dell’attività è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di gestione di discarica abusiva.

👁 Articolo letto 328 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.