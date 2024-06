Incidente stradale ad Acireale, gravemente ferito un motociclista

Un incidente stradale si è verificato ieri sera ad Acireale, intorno alle ore 23. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e uno scooter, all’incrocio tra via Marchese di Sangiuliano e via Paolo Vasta. Secondo le prime testimonianze, lo scooter proveniva da via Paolo Vasta, mentre l’auto da via Marchese di Sangiuliano. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha provocato il ribaltamento dello scooter, causando gravi ferite a uno dei due occupanti del mezzo a due ruote. Nonostante il violento scontro, l’altro passeggero dello scooter è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti la polizia, i Carabinieri e un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’evento.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi del caso per determinare le responsabilità e le cause che hanno portato all’incidente. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto al ferito, che successivamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

La dinamica dell’incidente rimane al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando i dati per stabilire con esattezza le circostanze che hanno portato allo scontro.

