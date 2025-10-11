Oltre una tonnellata di rifiuti rimossa dalla Plaia di Catania

Oltre una tonnellata di rifiuti è stata rimossa dalle spiagge libere della Plaia di Catania nell’ambito della quinta edizione del “Blue Day”, l’iniziativa ambientale promossa da Sibeg Coca-Cola in collaborazione con Marevivo. L’azione di pulizia ha coinvolto oltre cento dipendenti dell’azienda e i volontari dell’associazione, restituendo decoro a uno dei tratti costieri più frequentati del capoluogo etneo.

Nel corso della giornata, sono stati raccolti complessivamente 1.445 chilogrammi di materiali abbandonati, tra plastica, vetro e rifiuti indifferenziati. L’iniziativa rientra nel programma di cittadinanza attiva che da cinque anni unisce il settore privato e le associazioni ambientaliste nella promozione di comportamenti responsabili.

«Questo è un litorale amatissimo dai catanesi e dai turisti, troppo spesso deturpato dall’inciviltà. Grazie ai volontari di Marevivo e ai dipendenti di Sibeg, che ogni anno si impegnano nella raccolta dei rifiuti: un gesto simbolico da trasmettere ai cittadini come segno d’amore per il territorio», ha dichiarato l’assessore comunale all’Ecologia e all’Ambiente, Massimo Pesce.

L’amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola, Luca Busi, ha evidenziato che «il “Blue Day” non è solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione di partecipazione attiva alla tutela del territorio. Vogliamo diffondere la cultura della sostenibilità e contribuire concretamente a un futuro più pulito». Busi ha inoltre ricordato l’impegno dell’azienda a raggiungere il Net Zero (Scope 1-2) entro il 2030 e la Carbon Neutrality (Scope 3) entro il 2032, in linea con il percorso di responsabilità ambientale avviato da Sibeg.

