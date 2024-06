Giuseppe Oriti e la sua porchetta protagonisti al Gambero Rosso

Giugno si preannuncia come un mese di prestigio per Giuseppe Oriti, produttore della rinomata porchetta di suino nero dei Nebrodi. Oriti, sarà al centro di tre importanti appuntamenti organizzati dal Gambero Rosso. L’11 giugno, lo chef Peppe Guida, del ristorante stellato Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, presenterà una ricetta con la porchetta di Oriti nel suo programma “In cucina con Peppe Guida”, trasmesso sulla web TV e sul canale YouTube di Gambero Rosso.

Il 15 giugno, Giuseppe Oriti parteciperà alla terza edizione dell’anteprima Guida Street Food 2025, che si terrà a Torgiano, presso la tenuta Terre Margaritelli. L’evento vedrà anche la presenza di Giuseppe Carrus, curatore della guida vini d’Italia di Gambero Rosso. In questa occasione, la porchetta di Oriti sarà ancora una volta protagonista, confermando il suo status di eccellenza nel panorama gastronomico siciliano.

Infine, il 17 giugno, la nuova sede della Gambero Rosso Academy a Palermo ospiterà l’evento “Summer Mixology”, durante il quale il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi de Il Vecchio Carro sarà in degustazione. Giorgione, celebre oste italiano, sarà presente per celebrare il connubio tra mixology e prodotti di qualità.

La porchetta di Giuseppe Oriti, già premiata nelle Guide de Il Gambero Rosso come miglior salume di suino nero dei Nebrodi, continua a riscuotere successo grazie alla sua lavorazione artigianale.

Peppe Guida, chef stellato e volto noto di Gambero Rosso, ha scelto questo prodotto d’eccellenza per le sue ricette, sottolineando l’importanza di utilizzare ingredienti di alta qualità per esaltare i piatti della tradizione italiana.

Gli eventi di giugno, che vedono la partecipazione di figure di spicco come Peppe Guida e Giorgione, rappresentano un’importante vetrina per Giuseppe Oriti. La collaborazione con Gambero Rosso conferma la qualità della porchetta di suino nero dei Nebrodi, un prodotto che continua a essere apprezzato e valorizzato in contesti di rilievo nazionale.

