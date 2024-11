Asp Messina e Teatro Vittorio Emanuele contro la violenza di genere

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) ha organizzato un evento significativo nella Sala Laudamo, in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele. La manifestazione ha avuto come obiettivo la promozione della cultura delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, tema di grande rilevanza sociale.

Durante l’incontro, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha sottolineato: “Bisogna promuovere la cultura delle pari opportunità e del rispetto reciproco. È fondamentale combattere la violenza di genere, una piaga sociale che lascia ferite indelebili nella comunità. La nostra Azienda è impegnata a fornire supporto e assistenza alle vittime, perché nessuna donna deve affrontare questa battaglia da sola”.

Nina Santisi, coordinatrice del Tavolo Tecnico Antiviolenza e presidente del Comitato Unico di Garanzia, ha aggiunto: “La violenza di genere tocca profondamente le nostre vite e comunità. Attraverso questo evento speriamo di stimolare una riflessione collettiva e di incoraggiare ognuno a diventare parte attiva nella lotta contro questa piaga. Insieme possiamo fare la differenza”.

La manifestazione ha incluso una rappresentazione teatrale, in cui il personale sanitario e amministrativo dell’Asp ha dato voce a letture significative sul tema. Questo approccio artistico ha permesso di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sul ruolo della comunità nel contrasto alla violenza. L’evento è stato avviato con un momento istituzionale presieduto dalla Direzione Strategica Aziendale e dal Commissario dell’Ente Teatro Orazio Miloro. Il progetto è stato promosso dal Tavolo Tecnico Aziendale Antiviolenza e dal Comitato Unico di Garanzia, entrambi impegnati a combattere discriminazioni e a favorire un linguaggio inclusivo.

L’Asp ha evidenziato il proprio impegno quotidiano nella collaborazione con i Consultori Familiari, i Servizi di Salute Mentale e i Pronto Soccorso, lavorando sinergicamente con Centri antiviolenza, associazioni civili e istituzioni per una presa in carico adeguata delle vittime e per la diffusione di una cultura di rispetto e uguaglianza.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁