Sequestrati dalla Finanza 45.000 litri di gasolio di contrabbando 

Nel contesto dell’intensificazione delle verifiche sul territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro un carico di 45.000 litri di gasolio per autotrazione nascosto all’interno di un autoarticolato in transito nella zona industriale cittadina. Un portavoce del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha spiegato che il mezzo “presentava un’assetto inusualmente ribassato, indice del peso eccessivo del carico”.

Fermato nella Contrada Torre Allegra, l’autista e un secondo occupante hanno esibito una documentazione che indicava la presenza a bordo di caldaie e materiale fotovoltaico. I militari hanno però rilevato “incongruenze nei dati, tra cui una data risalente a due mesi prima e un diverso destinatario dell’invio”.

La perquisizione ha evidenziato 45 cisterne da 1.000 litri ciascuna, occultate dietro materiale elettronico di copertura. Utilizzando un termodensimetro, gli operatori hanno misurato una densità corrispondente a quella del gasolio, procedendo al prelievo di campioni inviati al laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Catania. Gli esami hanno confermato la natura del prodotto petrolifero come gasolio per uso autotrazione.

L’operazione si è conclusa con il sequestro d’iniziativa delle cisterne, del liquido e dell’automezzo. L’Autorità Giudiziaria etnea ha emesso denuncia a carico di tre soggetti per contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione.

