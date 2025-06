Palazzo degli Elefanti celebra lo scudetto dei Commercialisti catanesi

La squadra di calcio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania si è recata a Palazzo degli Elefanti per celebrare con il sindaco Enrico Trantino il successo nel campionato nazionale di categoria. Accompagnati dai vertici dell’Ordine, tra cui il vicepresidente Tito Giuffrida, la tesoriera Anna Quattrone, il segretario Eleonora Contarino e il presidente del team Mario Finocchiaro, i giocatori hanno posato accanto al primo cittadino per commemorare lo Scudetto 2025.

«È un momento topico per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – e ogni manifestazione di appartenenza è un segno di rilancio. La vittoria nazionale dell’Ordine dei Commercialisti di Catania conferma il valore di un simbolo e di una città, e per questo li ringrazio». «La gioia per il successo del nostro Ordine la condividiamo con il nostro primo cittadino – ha aggiunto Tito Giuffrida, vicepresidente dell’Odcec di Catania – Ringrazio la squadra e lo staff: vincere non è mai semplice, per questo siamo fieri di tutti loro».

La compagine etnea si è laureata campione d’Italia dopo aver battuto in finale, sul campo comunale Favazza di Terrasini, l’Ordine di Bergamo. Il trionfo garantisce l’accesso alla X edizione della Champions League delle professioni, seconda partecipazione per Catania, mentre in bacheca si aggiunge anche l’undicesimo trofeo del Torneo delle Professioni, conquistato contro gli Ingegneri.

👁 Articolo letto 259 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.