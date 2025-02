Smart precipita in una scarpata, 58enne perde la vita a Catania

Un incidente mortale si è verificato alle prime luci dell’alba nella zona industriale di Catania, nei pressi di via Angelo Aiello, a poca distanza dall’aeroporto di Fontanarossa. Due automobili si sono scontrate violentemente, provocando il decesso di un uomo di 58 anni, alla guida di una Smart.

L’impatto è stato particolarmente violento: la Smart è uscita di strada, finendo in una scarpata, mentre l’altro veicolo è rimasto sulla carreggiata. I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente, ma per il conducente della Smart non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

A bordo dell’altra vettura viaggiavano due persone, rimaste ferite a seguito dello scontro. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona e nel recupero del veicolo finito nella scarpata.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui l’eccessiva velocità o una manovra errata da parte di uno dei conducenti. Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire gli accertamenti e il recupero dei mezzi coinvolti.

