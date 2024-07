Successo dell’Orchestra “V. Bellini” al Festival Lubiana

L’Orchestra del Conservatorio “V. Bellini” di Catania ha ottenuto un notevole successo alla 72a edizione del Festival di Lubiana, con la partecipazione della soprano Serena Sáenz. La performance ha ricevuto l’elogio di Marijan Zlobec, critico del sito “Kritik.si”, che ha descritto il finale, Allegro con fuoco, come “sublime, monumentale, correttamente articolato”. La performance, pur essendo eseguita da musicisti italiani, ha mantenuto un carattere musicale slavo, suscitando sei chiamate al direttore d’orchestra Epifanio Comis.

La sfida non era da poco, dato che il Festival di Lubiana ha ospitato orchestre giovanili prestigiose come la Gustav Mahler Jugendorchester e la West Eastern Divan Orchestra. L’Orchestra del Conservatorio “Bellini”, composta da studenti e docenti, ha dimostrato di essere una realtà consolidata, capace di confrontarsi con compagini più blasonate. Il successo al festival rappresenta il debutto internazionale dell’orchestra, fondata solo quattro anni fa, e ha visto la partecipazione di importanti orchestre come la London Symphony Orchestra diretta da Sir Antonio Pappano.

Epifanio Comis, che ha fortemente voluto la creazione dell’orchestra, ha selezionato direttori del calibro di Charles Dutoit e ha scelto programmi che hanno consentito all’orchestra di crescere tecnicamente e interpretativamente. La travolgente interpretazione della Quarta Sinfonia di Čajkovskij a Lubiana ha messo in risalto non solo la preparazione tecnica dell’orchestra, ma anche l’empito eroico e appassionato di Comis.

Serena Sáenz, soprano catalana, ha offerto una performance di grande controllo stilistico, interpretando le pagine più note di opere di Bellini come I Capuleti e i Montecchi, La Sonnambula, Norma e I Puritani. La serata è stata ulteriormente qualificata dal tributo a Vincenzo Bellini, con l’esecuzione della Sinfonia da Norma e dell’Omaggio a Bellini di Saverio Mercadante.

Grazie alla guida del presidente Carmelo Galati e alla direzione di Epifanio Comis, il Conservatorio “V. Bellini” sta vivendo una stagione aurea, accreditandosi come una delle principali realtà musicali europee.

