Incidente stradale a Sciacca: scontro tra due veicoli con esito mortale

Una tragedia si è consumata ieri sera sulla statale 115, nel territorio di Sciacca, con uno scontro frontale tra due veicoli che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. L’incidente è avvenuto quando un SUV, diretto verso Sciacca, e una Opel Corsa, che procedeva in direzione Menfi, si sono scontrati frontalmente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, la Polizia stradale di Agrigento, la Polizia e i Carabinieri di Sciacca. Due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria 118 sono state impegnate per trasferire i feriti presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per una donna di Salaparuta, che ha perso la vita nell’impatto. Le tre persone ferite, tutte a bordo dell’Opel Corsa, sono state prontamente assistite e trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le dinamiche esatte dell’incidente. Gli investigatori condurranno indagini approfondite per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico scontro e stabilire eventuali responsabilità.

